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По Кыргызстану в горных районах селеопасно, возможны размывы берегов рек и подтопление территорий

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427543-ru.html

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23 мая 2017, 12:18       Комментарии

По Кыргызстану 23-28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах селеопасно. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Кроме того, на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек.
23 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечался подъем уровня воды на 1-10 см; на реках Нарын - 29-33 см, Кызыл-Суу - 13 см, Исфайрам-Сай - 17 см.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-245%. Значительно выше нормы (353-466%) отмечался сток рек Кумуш-Тоо, Талас (среднее течение) и Кара-Кулжа.
На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Тар и Кызыл-Суу расход воды приближен к критической отметке, а на реках Кумуш-Тоо и Кара-Кулжа расход воды превысил опасный расход.

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