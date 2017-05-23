По Кыргызстану в горных районах селеопасно, возможны размывы берегов рек и подтопление территорий

23 мая 2017, 12:18 Комментарии

По Кыргызстану 23-28 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах селеопасно. Об этом сообщает Кыргызгидромет. Кроме того, на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможны размывы берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек.

23 мая на большинстве рек республики в связи с повышенным температурным фоном отмечался подъем уровня воды на 1-10 см; на реках Нарын - 29-33 см, Кызыл-Суу - 13 см, Исфайрам-Сай - 17 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 128-245%. Значительно выше нормы (353-466%) отмечался сток рек Кумуш-Тоо, Талас (среднее течение) и Кара-Кулжа.

На реках Узун-Акмат, Чычкан, Тентек-Сай, Кок-Арт, Майлуу-Суу, Тар и Кызыл-Суу расход воды приближен к критической отметке, а на реках Кумуш-Тоо и Кара-Кулжа расход воды превысил опасный расход.