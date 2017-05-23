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Минкультуры ведет работу с 16% всех документов, в которых нарушены сроки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427542-ru.html

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23 мая 2017, 12:11       Комментарии

В Министерстве культуры в 2016 году ведется работа с нарушением сроков 16% всех документов. Об этом сообщил руководитель Аппарата правительства Акылбек Осмоналиев на заседании правительства по вопросам исполнительской дисциплины в госорганах исполнительной власти Кыргызстана по итогам 2016 года и первого квартала 2017 года.
По его словам, по музейным фондам Минкультуры не исправила документы. "Мы 6 раз давали поручения по этому поводу. Только в этом году рассмотрели этот вопрос и через месяц опубликовали в "Эркин-Тоо", - сказал он.

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