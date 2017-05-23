Мэрия Бишкека в 2017 году заасфальтирует 100 улиц, - Г.Милицкий

23 мая 2017, 12:24 Комментарии

Дорожная ситуация в Бишкеке остается сложной, сказал вице-мэр столицы Геннадий Милицкий 23 мая на пресс-конференции в правительстве. По его словам, тяжело, когда в дорожно-транспортных происшествиях страдают школьники, дети.

"Этот факт, от которого не убежишь. В каждом случае, особенно, когда ДТП совершили транспортные средства, обеспечивающие пассажирские перевозки, мэрия проводит свое расследование и принимает меры. Нужно работать на опережение, проводить профилактику", - отметил замглавы муниципалитета.

Он сообщил, что в 2017 году муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" заасфальтирует 51 улицу, Управление капитального строительства - 49 улиц.

"Кроме того, в этом году будет установлено 15 светофоров и дополнительных секций. В первую очередь там, где есть школы и детсады. Также мэрия провела рейд, который показал, что, где большое скопление людей и школ, необходимо поставить 173 дорожных знака. Эти работы тоже будут выполнены", - рассказал Г.Милицкий.

Он добавил, что мэрия установит 24 остановочных комплекса и нанесет 31 тыс. кв.м дорожной разметки, при этом будет использован холодных пластик. Будет установлено 6 тыс. светоточек.