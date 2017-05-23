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Действующие премьеры должны уйти в отставку сразу после публичного заявления о том, что они идут в президенты, считает депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427540-ru.html

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23 мая 2017, 12:06       Комментарии

Действующие премьеры должны уйти в отставку сразу после публичного заявления о том, что они идут в президенты, считает депутат Алмамбет Шыкмаматов("Ата Мекен"). Такое мнение он выразил 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустрйоству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Комитет рассматривает законопроект, которым предлагается прописать в законе о выборах президента и депутатов ЖК, что должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе быть выдвинуты в качестве кандидата на должность президента на досрочных президентских выборах.
А.Шыкмаматов поинтересовался, с чем связано такое предложение.
В ответ заместитель министра юстиции Махамаджан Иминов сообщил, что Минюст провел техническую работу по приведению закона в соответствие с Конституцией.
"Я вам скажу, зачем предлагается такая норма. Для того, чтобы исполняющий обязанности президента не мог доминировать над остальными кандидатами. А почему вы не можете предложить новую норму, по которой действующий премьер, к примеру, сразу должен уйти в отставку после того, как публично заявил о том, что идет в президенты? У нас написано, что он уходит в отставку с момента регистрации. Это может быть 5 сентября. Ну тут и школьнику понятно, что за эти 3 месяца он будет иметь огромные возможности", - сказал А.Шыкмаматов.
Депутат заявил, что у него нет никакой личной неприязни к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову. "Это мировая практика. Например, министр иностранных дел Эстонии подала в отставку после того, как публично заявила, что баллотируется в президенты. Так было и в других странах", - сказал он.
Политсовет партии СДПК на прошлой неделе выдвинул С.Жээнбекова кандидатом в президенты.

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