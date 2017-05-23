В ЖК предлагают сделать замечание спикеру Ч.Турсунбекову

23 мая 2017, 12:23 Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают сделать замечание спикеру Чыныбаю Турсунбекову. Такое предложение 23 мая высказал депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт").

На комитете ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК был рассмотрен законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР. Докладчиком по данному вопросу был заявлен министр юстиции Уран Ахметов, однако, вместо него пришел его заместитель Махамаджан Иминов.

Во время обсуждения стало известно, что законопроект не был опубликован на сайте для общественного обсуждения.

По этой причине депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предложил отложить рассмотрение вопроса на неделю, чтобы "Минюст хотя бы формально прошел все необходимые процедуры".

Его поддержал депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт"). "Я бы поддержал предложение И.Масалиева, но предлагаю снять вопрос не на неделю, а пока министерство не пройдет все необходимые процедуры. Они у нас ведь четко прописаны. К тому же, у нас есть перечень сопроводительных документов, которые необходимы. Законопроект нужно вернуть назад", - сказал он.

Депутат К.Бокоев заявил о разном отношении к инициативам депутатов и правительства. "Этот законопроект не был вывешен на сайте, никакого общественного обсуждения не было. Депутаты ходят по полгода, пытаясь зарегистрировать законопроект. А как этот законопроект попал к нам на рассмотрение, обойдя все эти процедуры?" - возмутился он.

В итоге члены комитеты одобрили предложение снять вопрос с повестки дня.

После депутат К.Бокоев предложил сделать замечание юридическому отделу ЖК и спикеру Чыныбаю Турсунбекову по этому поводу от имени комитета. К.Зулушев поинтересовался, будет ли проект закона возвращен назад.

"Пока мы сняли вопрос с повестки. Потом будет поднята стенограмма и будет принято решение. Замечание спикеру вы можете сделать как член комитета", - ответила К.Бокоеву председатель комитета Асель Кодуранова.

"Я подниму вопрос на пленарном заседании, но замечание комитета будет более весомым", - сказал К.Бокоев.