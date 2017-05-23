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США и Ирландия начали закупать большую часть кыргызстанских IT-программ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427538-ru.html

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23 мая 2017, 12:17       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В этом году в Кыргызстане изменилась структура экспорта информационных технологий, сообщил председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг Азис Абакиров.
На международной научно-практической конференции "Информационные технологии - новый путь экономического развития: проблемы и решения" он рассказал, что в 2014 году в Парке высоких технологий КР было сгенерировано продукции на 80 миллионов сомов, работали 60 программистов.
В 2015-м было продано IT-продукции на 130 миллионов сомов усилиями 110 программистов, в прошлом году - на 241 миллион, а всего работал 251 человек.
"Это, конечно, небольшие суммы, но получается, что в среднем каждый программист сгенерировал по миллиону сомов - это 14 тысяч долларов", - рассказал Абакиров.
По его данным, в основном продукция экспортировалась в Россию и Казахстан, но по итогам I квартала нынешнего года произошел прорыв. В частности, на долю США пришлось 36 процентов экспорта, на Ирландию - 24, Казахстан - 19. Кыргызстанскую продукцию также закупают Япония (6,2 процента) и Великобритания (3,2).

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