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Новости Кыргызстана

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У работающего курьером в Москве кыргызстанца изъяли пистолет и патроны

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/u-rabo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427537-ru.html

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23 мая 2017, 11:58       Комментарии

В ходе осмотра багажа курьера на станции "Марьино" Московского метрополитена обнаружен пистолет системы "Макаров" и патроны, передают российские СМИ.
"В сумке молодого человека была обнаружена коробка, в которой находились пистолет Макарова в разобранном виде, а также три упаковки патронов калибра 9 мм", — рассказали журналистам в правоохранительных органах.
Работающий курьером 21-летний уроженец Кыргызстана не знал о содержимом коробки. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

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