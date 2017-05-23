У работающего курьером в Москве кыргызстанца изъяли пистолет и патроны

23 мая 2017, 11:58 Комментарии

В ходе осмотра багажа курьера на станции "Марьино" Московского метрополитена обнаружен пистолет системы "Макаров" и патроны, передают российские СМИ.

"В сумке молодого человека была обнаружена коробка, в которой находились пистолет Макарова в разобранном виде, а также три упаковки патронов калибра 9 мм", — рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Работающий курьером 21-летний уроженец Кыргызстана не знал о содержимом коробки. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.