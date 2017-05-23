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В ЖК предложили штрафовать депутатов, не знающих, за что проголосовали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360301_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427536-ru.html

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23 мая 2017, 11:45       Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша предложили урезать зарплату депутатам, которые проголосовали ошибочно или не зная законопроект. Такое предложение озвучил Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").
Отметим, сегодня депутаты комитета бурно обсуждали законопроекты, которые были приняты без кворума или вовсе отклонены.
Глава комитета Асель Кодуранова отметила, что на обсуждении законопроекта о введении практики сотрудничества с подозреваемым или обвиняемым парламент не смог решить вопрос, после чего документ был отклонен в первом чтении и снова вернулся на рассмотрение комитета.
Она добавила, что по этому вопросу к спикеру обратились 37 депутатов.
Масалиев в свою очередь отметил, что 37 обратились без уважительных на то причин, так как многие из них написали, что, кто-то голосуя, не знал, за что отдает свой голос, а кто-то написал, что за них проголосовали. Депутат заметил, что если кто-то за кого-то голосует, значит, первого не было на работе, и предложил урезать зарплату всем этим депутатам. А если допустить переголосование, то это будет означать признание правоты этих депутатов.
Однако депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") был иного мнения. Он предложил снова рассмотреть этот законопроект и проголосовать против. Так как от принятия такой нормы пострадают не только политики, но и журналисты и обычные граждане.
"Завтра каждый из вас может столкнуться с этим. Все развитые страны стараются решить такие вопросы, рассмотрев со всех сторон, а мы возвращаемся обратно к норме 37-го года. Представьте, один из обвиняемых скажет: "Да, мы вместе грабили", и все будут наказаны, если даже кто-то этого не делал", - добавил он.
Шыкмаматов добавил, что если будет принята эта норма, страна откатится назад, а через 5 лет Кыргызстан превратится в Туркмению.

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