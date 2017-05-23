На Пристани в Караколе ссора перешла в поножовщину, одному перерезали горло

23 мая 2017, 11:52 Комментарии

В городе Каракол Иссык-Кульской области раскрыто преступление, произошедшее в поселке под названием "Пристань". Отметим, 18 мая на одной из улиц было найдено тело мужчины азиатской национальности в возрасте 35-40 лет. Об этом сообщают в областном УВД.

По данным следствия, прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы при внешнем осмотре обнаружили колото-резаную рану в области горла убитого. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность потерпевшего. Им оказался 38-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 97 ("Убийство") УК КР. На днях в рамках операций "Бандит" и "Нелегал" удалось выйти на след подозреваемого в совершении убийства и задержать его. Им оказался 58-летний житель г. Каракол, ранее судимый за незаконное хранение наркотических веществ, гражданин И. Бактыбек.

"Все произошло в поселке городского типа "Пристань". Местный житель, 38-летний парень, позвал первого встречного с ним выпить, который сразу же согласился. Они разместились на лужайке, там и употребляли спиртные напитки. Потом, со слов подозреваемого, они начали говорить о тюремном заключении, так как подследственный отбывал срок в тюрьме. После чего, не сойдясь во мнении, они стали драться, в итоге подозреваемый достал нож и убил своего собутыльника", - рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.