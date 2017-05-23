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В этом году весенне-полевые работы начались с опозданием на 25 дней

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360305_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427533-ru.html

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23 мая 2017, 12:09       Комментарии

Сегодня, 23 мая, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев рассказал в правительстве о ходе весенне-полевых работ в республике.
По его словам, в этом году они начались с опозданием на 20-25 дней из-за аномальных погодных условий в весенние месяцы. Однако аграрии успевают засеять посевные площади озимыми и зерновыми культурами. На сегодняшний день 93% работ завершены.
Также он добавил, что стихийные бедствия в Узгенском, Сузакском и других районах нанесли ущерб местным фермерам.
Премьер-министр поинтересовался у Мурашева ситуацией с вредителями, из-за которых овощной сезон в 2016 году практически был провален.
"Ваши специалисты должны проводить профилактическую работу по борьбе с вредителями. Фермеры сами по 2-3 человека не могут бороться. У вас же есть специальный отдел, они должны работать", - поручил премьер-министр.
Напомним, в прошлом году из-за дождливого сезона и вредителей урожай овощей, особенно томатов, был провальным. Местные фермеры не смогли обеспечить рынок соответствующим объемом и пришлось закупать партии из других стран, в основном из стран ЕАЭС. В конечном счете потребители покупали помидоры в несколько раз дороже.

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