В этом году весенне-полевые работы начались с опозданием на 25 дней

23 мая 2017, 12:09 Комментарии

Сегодня, 23 мая, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев рассказал в правительстве о ходе весенне-полевых работ в республике.

По его словам, в этом году они начались с опозданием на 20-25 дней из-за аномальных погодных условий в весенние месяцы. Однако аграрии успевают засеять посевные площади озимыми и зерновыми культурами. На сегодняшний день 93% работ завершены.

Также он добавил, что стихийные бедствия в Узгенском, Сузакском и других районах нанесли ущерб местным фермерам.

Премьер-министр поинтересовался у Мурашева ситуацией с вредителями, из-за которых овощной сезон в 2016 году практически был провален.

"Ваши специалисты должны проводить профилактическую работу по борьбе с вредителями. Фермеры сами по 2-3 человека не могут бороться. У вас же есть специальный отдел, они должны работать", - поручил премьер-министр.

Напомним, в прошлом году из-за дождливого сезона и вредителей урожай овощей, особенно томатов, был провальным. Местные фермеры не смогли обеспечить рынок соответствующим объемом и пришлось закупать партии из других стран, в основном из стран ЕАЭС. В конечном счете потребители покупали помидоры в несколько раз дороже.