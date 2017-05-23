Премьер-министр раскритиковал работу главы "Айыл банка" за замедление выдачи кредитов фермерам

23 мая 2017, 12:02 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу главы "Айыл банка" за замедление выдачи кредитов фермерам. В ходе заседания правительства С.Жээнбеков заявил о том, что на сегодня в очереди на получение кредита стоят 14 тыс человек, а выдано кредитов 1,7 тыс человек.

"Вы тормозите процесс развития сельскохозяйственной отрасли. По сравнению с прошлым годом вы не довыдали 425 млн сомов. Я даю вам месячный срок, чтобы сравнили результаты выдачи кредитов с прошлогодними, иначе я вас уволю", - сказал он.

В свою очередь, председатель правления "Айыл банка" Мурат Акимов сообщил, что на животноводство было выдано кредитов на сумму 543 млн сомов, сельское хозяйство - 144 млн сомов и 34 млн сомов - на переработку.

"У нас еще в очереди стоят 272 человека, которые имеют просрочку по предыдущему займу. И мы обратились в Минфин, чтобы убрать для них ограничения. Мы получили решение, завтра получаем юридическое обоснование и начнем выдавать", - сказал он.