Таможенники пресекли ввоз неуплаченных таможенными платежами товаров

23 мая 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТС при ПКР выявлены факты нарушения таможенного законодательства гражданами Кыргызской Республики при ввозе на территорию Кыргызской Республики из третьих стран в адрес 12 (двенадцати) получателей товаров народного потребления.

Как сообщили в пресс-службе ГТС, общая сумма подлежащих к уплате и неуплаченных таможенных платежей составляет 6 715 467,81 сом.

По данным фактам материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.