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Таможенники пресекли ввоз неуплаченных таможенными платежами товаров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427531-ru.html

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23 мая 2017, 11:44       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой ГТС при ПКР выявлены факты нарушения таможенного законодательства гражданами Кыргызской Республики при ввозе на территорию Кыргызской Республики из третьих стран в адрес 12 (двенадцати) получателей товаров народного потребления.
Как сообщили в пресс-службе ГТС, общая сумма подлежащих к уплате и неуплаченных таможенных платежей составляет 6 715 467,81 сом.
По данным фактам материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

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