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ДУМК определил размер мусульманских пожертвований в месяц рамазан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dumk-opre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427530-ru.html

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Мера реагирования Генпрокуратуры должна быть соразмерной правонарушению — Осмоналиев

23 мая 2017, 11:50       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана определили размер фитир-садака, пожертвования, которые выдаются нуждающимся в священный месяц рамазан. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.
Согласно информации, на 2017 год размер фитир-садака на одного человека равен стоимости 1,6 кг пшеницы, муки и изюма, либо 3,2 кг ячменя и хурмы.
Как сообщается, на сегодняшний день средняя стоимость 1,6 кг пшеницы составляет 30 сомов, муки – 35 сомов, изюма – 368 сомов, ячменя - 48 сомов, хурмы - 380 сомов.
Мусульманский пост в этом году предварительно начнется 27 мая, праздник Ороза айт придется на 25 июня.

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