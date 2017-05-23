ДУМК определил размер мусульманских пожертвований в месяц рамазан

23 мая 2017, 11:50 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Духовном управлении мусульман Кыргызстана определили размер фитир-садака, пожертвования, которые выдаются нуждающимся в священный месяц рамазан. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

Согласно информации, на 2017 год размер фитир-садака на одного человека равен стоимости 1,6 кг пшеницы, муки и изюма, либо 3,2 кг ячменя и хурмы.

Как сообщается, на сегодняшний день средняя стоимость 1,6 кг пшеницы составляет 30 сомов, муки – 35 сомов, изюма – 368 сомов, ячменя - 48 сомов, хурмы - 380 сомов.

Мусульманский пост в этом году предварительно начнется 27 мая, праздник Ороза айт придется на 25 июня.