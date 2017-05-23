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Губернатор Хиросимы считает перспективным обучать кыргызских специалистов в области ядерной медицины

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427529-ru.html

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23 мая 2017, 11:42       Комментарии

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юзаки сообщил, что в префектуре развиты ядерные технологии, в особенности в области медицины. Он считает, что повышение квалификации кыргызских специалистов в данной сфере могло бы стать перспективным направлением сотрудничества.
Как сказал губернатор на встрече с послом Кыргызстана в Японии Чингизом Айдарбековым, кыргызские специалисты могли бы повышать знания по ядерной медицине в Хиросиме по линии программ МАГАТЭ. Кроме того, власти Хиросимы планируют удвоить количество иностранных студентов, обучающихся в их вузах. Он выразил надежду, что это позволит повысить число кыргызских студентов в префектуре.
Как сообщила пресс-служба МИД КР, встреча прошла 22 мая в Японии. Во встрече также принял участие государственный министр сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии Кен Сайто.
Стороны обсудили направления сотрудничества между Кыргызстаном и префектурой Хиросима. Ч.Айдарбеков отметил, что Кыргызстан заинтересован наращивать взаимодействие с Хиросимой по широкому кругу вопросов. Одним из важных направлений совместной работы могло бы стать сотрудничество в области нераспространения ядерного оружия, учитывая известный богатый опыт префектуры в данной сфере и созданную в Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия. Он также отметил, что кыргызская сторона заинтересована в развитии отношений в сферах торговли, инвестиций, бизнеса, культуры и образования. Ч.Айдарбеков, отметив особую актуальность сотрудничества в области спорта, выразил мнение о перспективности проведения подготовительных тренировок кыргызских спортсменов, в частности на территории префектуры, в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
В завершении встречи губернатор пригласил посла посетить Хиросиму с визитом, в ходе которого стороны смогут более предметно обсудить конкретные направления взаимодействия и провести встречи с местными органами власти, бизнесменами, академическими кругами и спортивными учреждениями.

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