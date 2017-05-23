Зампредседателя ГАМСУМО М.Халитову сделали замечание в ЖК за незнание государственного языка

23 мая 2017, 11:34 Комментарии

Заместителю председателя Госагентства по делам МСУ и межэтническим отношениям Михаилу Халитову сделали замечание в Жогорку Кенеше за незнание государственного языка.

М.Халитов на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 23 мая представил проект закона, предусматривающий уточнение критериев присвоения особого статуса приграничным населенным пунктам.

Во время заседания депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") спросил, сколько на данный момент айыл окмоту имеют особый статус. Вопрос он задал на кыргызском языке.

Однако, в связи с техническими проблемами М.Халитов вопроса не понял. "Перевода нет", - сообщил он.

Вопрос М.Халитову перевела председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).

После К.Бокоев поинтересовался, как М.Халитов проводит встречи в регионах.

"Я задал вопрос на государственном языке и вы его не поняли. Асель Союзбековна поспешила перевести его для вас, чтобы не было замечаний, а мне теперь пришлось перейти на официальный язык. В свое время, чтобы учиться в Москве, мне пришлось сдавать экзамен на знание русского языка, а вы работаете на уровне замминистра и государственного языка не понимаете. Как вы понимаете людей в регионах? Там-то переводчиков нет", - сказал он.

"Мы находим общий язык", - сказал в ответ М.Халитов.