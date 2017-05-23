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Зампредседателя ГАМСУМО М.Халитову сделали замечание в ЖК за незнание государственного языка

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427528-ru.html

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23 мая 2017, 11:34       Комментарии

Заместителю председателя Госагентства по делам МСУ и межэтническим отношениям Михаилу Халитову сделали замечание в Жогорку Кенеше за незнание государственного языка.
М.Халитов на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК 23 мая представил проект закона, предусматривающий уточнение критериев присвоения особого статуса приграничным населенным пунктам.
Во время заседания депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") спросил, сколько на данный момент айыл окмоту имеют особый статус. Вопрос он задал на кыргызском языке.
Однако, в связи с техническими проблемами М.Халитов вопроса не понял. "Перевода нет", - сообщил он.
Вопрос М.Халитову перевела председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).
После К.Бокоев поинтересовался, как М.Халитов проводит встречи в регионах.
"Я задал вопрос на государственном языке и вы его не поняли. Асель Союзбековна поспешила перевести его для вас, чтобы не было замечаний, а мне теперь пришлось перейти на официальный язык. В свое время, чтобы учиться в Москве, мне пришлось сдавать экзамен на знание русского языка, а вы работаете на уровне замминистра и государственного языка не понимаете. Как вы понимаете людей в регионах? Там-то переводчиков нет", - сказал он.
"Мы находим общий язык", - сказал в ответ М.Халитов.

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