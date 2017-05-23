В 2016 году в день последнего звонка несовершеннолетние совершили 3 ДТП, угнав машины своих родителей, - МВД

23 мая 2017, 11:48 Комментарии

В 2016 году в день празднования последнего звонка несовершеннолетние совершили 3 дорожно-транспортного происшествия. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абрахманов. По его словам, в Чуйской области школьники угнали автомобили своих родителей и совершили ДТП.

Один случай произошел в Ошской области, но тогда, по данным представителя МВД, ученики наняли такси.

"Произошел перегруз и машина перевернулась. Также было много случаев, когда школьники арендовали лимузины, при вместимости 15 человек в машину загружалось порядка 30", - добавил А.Абдрахманов.

Он попросил родителей следить за своими детьми.