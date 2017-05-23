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В 2016 году в день последнего звонка несовершеннолетние совершили 3 ДТП, угнав машины своих родителей, - МВД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427525-ru.html

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В школах Иссык-Кульской области в день последнего звонка порядок будут обеспечивать более 300 милиционеров

23 мая 2017, 11:48       Комментарии

В 2016 году в день празднования последнего звонка несовершеннолетние совершили 3 дорожно-транспортного происшествия. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абрахманов. По его словам, в Чуйской области школьники угнали автомобили своих родителей и совершили ДТП.
Один случай произошел в Ошской области, но тогда, по данным представителя МВД, ученики наняли такси.
"Произошел перегруз и машина перевернулась. Также было много случаев, когда школьники арендовали лимузины, при вместимости 15 человек в машину загружалось порядка 30", - добавил А.Абдрахманов.
Он попросил родителей следить за своими детьми.

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