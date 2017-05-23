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Минюст предложил лишить и.о. президента возможности выдвигаться в качестве кандидата на пост главы государства на досрочных выборах

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427524-ru.html

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