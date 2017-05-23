Минюст предложил лишить и.о. президента возможности выдвигаться в качестве кандидата на пост главы государства на досрочных выборах

23 мая 2017, 11:53 Комментарии

В закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша снова предлагают поправки. Законопроект о внесении изменений и дополнений в закон 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК представил замминистра юстиции Махамаджан Иминов.

По проекту закона предлагается дополнить статью 49 "Порядок выдвижения кандидата на должность президента" новым пунктом, который гласит, что должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе быть выдвинуты в качестве кандидата на должность президента на досрочных президентских выборах.

Уточняется, что сведения о государственной регистрации/перерегистрации политических партий направляются в Центризбирком государственным органом, определяемым правительством КР, не позднее 3 дней со дня вступления в силу решения о назначении выборов. Список зарегистрированных политических партий публикуется на официальном сайте госоргана.