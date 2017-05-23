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Кыргызстан получил гигабитный доступ к образовательной интернет-сети

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427523-ru.html

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23 мая 2017, 11:46       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Кыргызстан в этом году получил гигабитный доступ к образовательной интернет-сети, сообщил региональный координатор проекта Еврокомиссии Caren академик Аскар Кутанов.
Центральноазиатская научно-исследовательская и образовательная сеть (Caren) ставит целью высокоэффективное подключение к Интернету стран региона. К нему присоединяются образовательные и научные учреждения, в этой сети уже 300 вузов из Центральной Азии. Плюс в том, что Caren связан широкополосным Интернетом с его европейским аналогом GEANT, который объединяет 36 стран.
"Сейчас функционируют следующие гигабитные каналы: Бишкек - Франкфурт, Душанбе - Франкфурт, Бишкек - Душанбе. То есть это круговое соединение, которое защищает от обрывов связи", - рассказал Кутанов на международной научно-практической конференции "Информационные технологии - новый путь экономического развития: проблемы и решения".
Он добавил, что сейчас проект находится на третьей фазе реализации, которая позволила в этом году обеспечить гигабитный канал.
"Еще один плюс Caren в том, что имеется гарантированное соединение с гарантированной скоростью. Это защищенная сеть ", - пояснил координатор.
К сети уже подключено более 80 учреждений Кыргызстана, в их числе 27 вузов.

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