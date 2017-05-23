Ранее судимый за убийство кыргызстанец предстанет пред судом России за незаконное пересечение границы

23 мая 2017, 11:18 Комментарии

Ранее судимый за особо тяжкие преступления, в том числе убийство и сменивший паспорт гражданин Кыргызстана предстанет перед судом в Новосибирской области за незаконное пересечение границы при въезде в Россию, пишут местные СМИ со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве пояснили, что мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ запрещен".

"В ходе дознания установлено, что 10 марта 2016 года заместителем министра юстиции России в отношении Акбарова А.А. вынесено распоряжение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием судимости за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства", – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, находясь в Кыргызстане, мужчина изменил свои личные данные, получил паспорт гражданина КР на имя Руслана Асанджанова и под этим именем дважды незаконно въезжал на территорию России, заведомо зная, что въезд ему запрещен.

"Прокуратурой района поддержано ходатайство дознавателя и Асанджанову Р. Карасукским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело рассмотрит в особом порядке Карасукский районный суд", – говорится в сообщении.