"Сахарников" ждет тяжелый сезон. Они превысили лимит посева сахарной свеклы

23 мая 2017, 11:35 Комментарии

В 2017 году кыргызстанские фермеры превысили лимит сахарной свеклы. Об этом сегодня, 23 мая, на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, в этом году Минсельхоз установил лимит сахарной свеклы в 16 тыс. га. Однако фермеры самостоятельно закупили больше семян и засеяли свои площади. В итоге в этом году на тысячу га больше сахарной свеклы, соответственно, урожай может превысить ожидаемые объемы.

Премьер-министр поручил главе ведомства принять все необходимые меры для того, чтобы труд фермеров не пропал и осенью они смогли выгодно сбыть свой урожай.