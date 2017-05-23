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"Сахарников" ждет тяжелый сезон. Они превысили лимит посева сахарной свеклы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360304_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427521-ru.html

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23 мая 2017, 11:35       Комментарии

В 2017 году кыргызстанские фермеры превысили лимит сахарной свеклы. Об этом сегодня, 23 мая, на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.
По его словам, в этом году Минсельхоз установил лимит сахарной свеклы в 16 тыс. га. Однако фермеры самостоятельно закупили больше семян и засеяли свои площади. В итоге в этом году на тысячу га больше сахарной свеклы, соответственно, урожай может превысить ожидаемые объемы.
Премьер-министр поручил главе ведомства принять все необходимые меры для того, чтобы труд фермеров не пропал и осенью они смогли выгодно сбыть свой урожай.

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