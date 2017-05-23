Отчет послов Кыргызстана в ОАЭ и Индии депутаты заслушают в закрытом режиме

23 мая 2017, 11:41 Комментарии

Сегодня, 23 мая, члены комитета по международным делам, обороне и безопасности заслушивают отчет чрезвычайных и полномочных послов Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.

В ходе заседания посол КР в ОАЭ отметил, что в прошлом году с рабочей поездкой арабскую страну посетил министр энергетики. В рамках поездки был достигнут ряд договоренностей по вопросу энергосектора. В частности, чиновник обсудил вопрос инвестирования арабских бизнесменов в отечественные предприятия.

По словам посла КР в Индии, в 2016 году между двумя странами также были достигнуты различные договоренности по сотрудничеству в политике, культуре, инвестициям.

Дипломат отметила, что за два года Индию один раз посетил президент Кыргызстана и дважды министр иностранных дел.

Заслушав отчет диппредставительств депутаты решили задать вопросы в закрытом режиме.