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Отчет послов Кыргызстана в ОАЭ и Индии депутаты заслушают в закрытом режиме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360306_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427520-ru.html

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23 мая 2017, 11:41       Комментарии

Сегодня, 23 мая, члены комитета по международным делам, обороне и безопасности заслушивают отчет чрезвычайных и полномочных послов Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.
В ходе заседания посол КР в ОАЭ отметил, что в прошлом году с рабочей поездкой арабскую страну посетил министр энергетики. В рамках поездки был достигнут ряд договоренностей по вопросу энергосектора. В частности, чиновник обсудил вопрос инвестирования арабских бизнесменов в отечественные предприятия.
По словам посла КР в Индии, в 2016 году между двумя странами также были достигнуты различные договоренности по сотрудничеству в политике, культуре, инвестициям.
Дипломат отметила, что за два года Индию один раз посетил президент  Кыргызстана и дважды министр иностранных дел.
Заслушав отчет диппредставительств депутаты решили задать вопросы в закрытом режиме.

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