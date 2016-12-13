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Лицензию общественным транспортам выдает Минтранс – ГУМП МВД

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/litcenzii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427519-ru.html

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23 мая 2017, 11:17       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Лицензию общественному транспорту выдает Министерство транспорта и дорог. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник Главного управления патрульной милиции (ГУПМ) МВД КР Эркин Баев.
По его словам, по нарушениям ПДД в Административном кодексе имеется 20 глава, где подробно написано, какое наказание предусмотрено за каждый вид нарушения.
"По всем ДТП с участием общественного транспорта со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Дело в том, что УПМ может покрыть только 12% от общей потребности, остальные 88% остаются без патрульного ведения", - сообщил он.
Помимо этого вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий отметил, что ежедневно в столице выходит 105 троллейбусов, 120 автобусов и 2,7 тыс микроавтобусов.

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