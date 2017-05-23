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МИД проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в Манчестере

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-prove...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427518-ru.html

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23 мая 2017, 11:24       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Министерство иностранных дел КР проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в результате взрыва во время концерта на стадионе в британском городе Манчестере. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе МИД республики.
По ее данным, посольству Кыргызстана в Лондоне дано поручение, сотрудники находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами.
Полиция сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в "Манчестер-арена" погибли 19 человек, 59 получили ранения. Полиция не исключает версию теракта. Как сообщалось, в это время в концертном зале заканчивался концерт американской певицы Арианы Гранде.

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