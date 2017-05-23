МИД проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в Манчестере

23 мая 2017, 11:24 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Министерство иностранных дел КР проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в результате взрыва во время концерта на стадионе в британском городе Манчестере. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе МИД республики.

По ее данным, посольству Кыргызстана в Лондоне дано поручение, сотрудники находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами.

Полиция сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в "Манчестер-арена" погибли 19 человек, 59 получили ранения. Полиция не исключает версию теракта. Как сообщалось, в это время в концертном зале заканчивался концерт американской певицы Арианы Гранде.