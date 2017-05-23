Кыргызстанка отбилась от двух грабителей в Москве

23 мая 2017, 11:08 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Гражданка Кыргызстана сумела дать отпор двум уличным грабителям в Москве, один злоумышленник задержан, пишет агентство "Москва", ссылаясь на правоохранительные органы.

38-летняя кыргызстанка сообщила в полицию, что на Жулебинском бульваре подверглась нападению двоих неизвестных. Мужчины попытались вырвать из рук женщины сумку и мобильный телефон, она оказала сопротивление, и нападавшие скрылись. "Одного из злоумышленников задержали, а второму удалось скрыться", - пояснили в полиции.

В отношении подозреваемого, 32-летнего соотечественника потерпевшей, возбудили уголовное дело о грабеже. Его сообщник разыскивается полицией.