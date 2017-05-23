23 мая 2017, 11:26 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Бишкеке состоятся музыкальные вечера, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Не у всех жителей и гостей столицы есть возможность посещать театры и другие культурные центры Бишкека. Теперь горожане после работы и трудовой недели могут насладиться эстрадной, классической и джазовой музыкой. Свердловская районная администрация проявила инициативу и решила организовывать музыкальные вечера на территории района", - отметили в мэрии.

В течение месяца, каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18:00 часов у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах для жителей и гостей столицы.

График проведения музыкальных вечеров:

26.05.2017- Выступление духового оркестра

02.06.2017-Вечер джазовой музыки (группа "Аура")

09.06.2017-Вечер классической музыки

16.06.2017-Вечер классической музыки

23.06.2017-Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.

23.06.2017 - 30.06.2017 - Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.