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В Бишкеке состоятся музыкальные вечера

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427516-ru.html

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23 мая 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Бишкеке состоятся музыкальные вечера, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
"Не у всех жителей и гостей столицы есть возможность посещать театры и другие культурные центры Бишкека. Теперь горожане после работы и трудовой недели могут насладиться эстрадной, классической и джазовой музыкой. Свердловская районная администрация проявила инициативу и решила организовывать музыкальные вечера на территории района", - отметили в мэрии.
В течение месяца, каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18:00 часов у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах для жителей и гостей столицы.
График проведения музыкальных вечеров:
26.05.2017- Выступление духового оркестра
02.06.2017-Вечер джазовой музыки (группа "Аура")
09.06.2017-Вечер классической музыки
16.06.2017-Вечер классической музыки
23.06.2017-Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.
23.06.2017 - 30.06.2017 - Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.

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