Вице-мэр сообщил, что Минтранс может лишить лицензии фирму "Мейкин", микроавтобус которой упал и на боку проехал 20 метров

23 мая 2017, 11:06 Комментарии

Управление Министерства транспорта и дорог ведет работу по дорожно-транспортным происшествиям, совершенным маршрутными такси фирмы "Мейкин". Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

По его словам, лицензии на право совершать пассажирские перевозки выдает Министерство транспорта и дорог.

"Сейчас управление ведомства ведет работу. Они дадут свой вердикт и, возможно, лишат фирму лицензии", - сказал он.

21 сентября 2016 года на ул. Шабдан Баатыра перевернулся пассажирский микроавтобус №138 фирмы "Мейкин". В результате ДТП девять пассажиров были госпитализированы, тяжело пострадали две женщины. Одной из них ампутировали руку до плеча. Сейчас она является инвалидом ll группы. Водитель был осужден к 4 годам колонии-поселения.

На перекрестке Горького-Байтик Баатыра города Бишкек 16 апреля 2017 года в результате столкновения с легковой автомашиной перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали 9 человек.

По данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Мейкин" является Иманалиев Эсенбек Малаевич, учредителями выступают Керималиева Аида Семетеевна и Чонорова Гулмайра Мейманбековна. Компания осуществляет деятельность наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам.