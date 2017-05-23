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Вице-мэр сообщил, что Минтранс может лишить лицензии фирму "Мейкин", микроавтобус которой упал и на боку проехал 20 метров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427515-ru.html

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Лицензию общественным транспортам выдает Минтранс – ГУМП МВД

23 мая 2017, 11:06       Комментарии

Управление Министерства транспорта и дорог ведет работу по дорожно-транспортным происшествиям, совершенным маршрутными такси фирмы "Мейкин". Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.
По его словам, лицензии на право совершать пассажирские перевозки выдает Министерство транспорта и дорог.
"Сейчас управление ведомства ведет работу. Они дадут свой вердикт и, возможно, лишат фирму лицензии", - сказал он.
21 сентября 2016 года на ул. Шабдан Баатыра перевернулся пассажирский микроавтобус №138 фирмы "Мейкин". В результате ДТП девять пассажиров были госпитализированы, тяжело пострадали две женщины. Одной из них ампутировали руку до плеча. Сейчас она является инвалидом ll группы. Водитель был осужден к 4 годам колонии-поселения.
На перекрестке Горького-Байтик Баатыра города Бишкек 16 апреля 2017 года в результате столкновения с легковой автомашиной перевернулась маршрутка с пассажирами. Пострадали 9 человек.
По данным Министерства юстиции КР, руководителем ОсОО "Мейкин" является Иманалиев Эсенбек Малаевич, учредителями выступают Керималиева Аида Семетеевна и Чонорова Гулмайра Мейманбековна. Компания осуществляет деятельность наземного транспорта по городским и пригородным пассажирским перевозкам.

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