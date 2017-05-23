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В Кыргызстане намерены уточнить критерии, по которым приграничному населенному пункту можно присвоить особый статус

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427514-ru.html

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23 мая 2017, 11:25       Комментарии

В Кыргызстане намерены уточнить критерии, по которым приграничному населенному пункту может быть присвоен особый статус. Соответствующее предложение рассматривается на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Как сообщил заместитель председателя Госагентства по делам МСУ и межэтническим отношениям Михаил Халитов, по действующему законодательству, основным критерием присвоения особого статуса населенному пункту была угроза национальной безопасности.
"Из-за этого при реализации закона правительство столкнулось с рядом проблем. Например, были предложения по закреплению молодых специалистов сферы образования и здравоохранения на приграничных территориях или по надбавкам гражданам, которые там проживают. Но эти предложения не были реализованы. После обращений, в том числе и от госорганов, было принято решение уточнить критерии", - сказал он.
По словам М.Халитова, решение о присвоении особо статуса приграничному населенному пункту будет принимать специальная комиссия и оно будет принято с учетом совокупности 3 критериев.
Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") выразил мнение, что под те критерии, которые есть в законопроекте, будут подпадать слишком много населенных пунктов.
"Вот тут написаны критерии: низкая социально-экономическая развитость, отток населения и приграничность. По этим критериям можно смело всей Баткенской области дать особый статус. А эта формулировка "риск возникновения угрозы нацбезопасности". Тогда и Бишкеку можно давать особый статус. Ведь появление представителей какой-либо религиозной организации - это же тоже угроза нацбезопасности. А они появляются не на приграничных территориях, а в Бишкеке. И вообще возникает много вопросов по тому, как и кто будет определять уровень низкой социально-экономической развитости?" - сказал он.

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