Ежегодно на развитие приграничных населенных пунктов с особым статусом из бюджета КР выделяется 100 млн сомов, - ГАМСУМО

23 мая 2017, 11:26 Комментарии

В Кыргызстане 59 приграничных населенных пунктов имеют особый статус. Об этом 23 мая сообщил заместитель председателя Госагентства по делам МСУ и межэтническим отношениям Михаил Халитов на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Комитет в первом чтении рассмотрел законопроект, предполагающий уточнение критериев присвоения особого статуса приграничным населенным пунктам.

"На данный момент в стране 59 пунктов имеют особый статус. Ежегодно на исполнения программы по их развитию выделяется 100 млн сомов из республиканского бюджета", - сообщил он.