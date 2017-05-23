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Ежегодно на развитие приграничных населенных пунктов с особым статусом из бюджета КР выделяется 100 млн сомов, - ГАМСУМО

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427513-ru.html

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23 мая 2017, 11:26       Комментарии

В Кыргызстане 59 приграничных населенных пунктов имеют особый статус. Об этом 23 мая сообщил заместитель председателя Госагентства по делам МСУ и межэтническим отношениям Михаил Халитов на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
Комитет в первом чтении рассмотрел законопроект, предполагающий уточнение критериев присвоения особого статуса приграничным населенным пунктам.
"На данный момент в стране 59 пунктов имеют особый статус. Ежегодно на исполнения программы по их развитию выделяется 100 млн сомов из республиканского бюджета", - сообщил он.

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