10.59: три зарисовки бишкекской жизни

23 мая 2017, 10:59 Комментарии

Это немые диалоги людей, которые живут в нашей стране.

В детском доме Утро выходного, когда родители могут забрать детей и... подарить им немного заботы.

- Мама! Я знал, что ты приедешь! Родная моя, мамочка! - бежит он ей навстречу.

- Хороший мой, похудел, наверное, плохо ест... - раскидывает руки, чтобы обнять его крепче, по щекам катятся слезы.

- Опять этот запах... Она взялась за старое, - отпрянув, он смотрит с укором.

- Прости меня, мой мальчик... Я брошу и заберу тебя, но вчера не смогла удержаться... Прости, - пытается прижать его.

- Ты же обещала! Клялась! Говорила, что больше не будешь, и опять. Я из-за этого сестренку потерял, а ты опять! Да сколько можно! - он уже не скрывает слез и отталкивает ее объятия.

Убегает. Спотыкается. Она стоит на том же месте, по щекам текут слезы.

На дороге Девушка на черном Lexus подрезает машину на перекрестке. Парень догоняет ее на следующем светофоре.

- Ну как так вообще можно водить, тупица! Из-за таких, как ты, аварии каждый день! - смотрит с укором, качая головой.

- Что пялишься!? На жену так смотреть будешь, - закатывает она глаза и отворачивается.

- Понятно, чем ты заработала на машину, - закрывает окно, а когда загорается зеленый, давит на педаль газа.

У качели Проспект Дзержинского, мальчик в инвалидной коляске смотрит на радостных детей.

- Тоже хочу! Мам, ну пожалуйста! Мамочка, любимая, давай погуляем немножечко! - прячет умоляющий взгляд в фигурной тротуарной плитке.

- Так, где-то здесь были качели, где можно катать детей в инвалидной коляске. Я читала в новостях! Сын, терпи, - улыбается и катит инвалидное кресло вверх по бульвару.

- Не покатался, ну и ладно... Не сильно-то и хотелось. Зачем мне эти дурацкие качели вообще, - он перебирает пальцами, скрывая горькие слезы.

- Твою ж... Народ, вы что тут делали, что пандус отвалился? Он же для инвалидов. Для детей, которые не могут кататься на обычных качелях. Ладно, просто погуляем по Дзержинке... - не выдерживает этой паузы и спрашивает:

- Бек, хочешь мороженого?

- Клубничного...

Теперь к новостям.

Не педофил, а отец, - правоохранители выяснили, почему дети плакали на заднем сиденье автомобиля.

Кыргызстанская вокалистка Салтана Аширова рассказала и про то, как обидела Потапа, и про "элдин балдары", и про заработки на бишкекских тоях.

В Бишкеке произошла маленькая революция справедливости - мэрия выплатила деньги бишкекчанину за проколотую шину.

Кыргызстан в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index (GMTI) 2017 года сохранил свои позиции - 25-е место.

Тонны овощей и фруктов не пропустили в РФ из Кыргызстана и Казахстана. Продукцию из республик Центральной Азии незаконно хотели ввезти на территорию России.

В Аламудунском районе двухлетний ребенок упал в реку - его ищут до сих пор.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 67,9 сома, а покупают по 67,8. Рубль стоит сом и двадцать тыйынов, тенге - 21 тыйын.

Про топливо: Аи-95 стоит 42 сома, девяносто второй оценили в 39,5, "дизель" продается на два сома дешевле. Газ отпускают по 22 сома.

Про погоду: сегодня на улице 32 градуса тепла и солнце. Осадки маловероятны.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова