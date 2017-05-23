Размер фитир-садака определили в ДУМК

23 мая 2017, 11:05 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Определен размер фитир-садака - пожертвования в священный месяц Рамазан (Орозо), сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман КР.

Размер пожертвований, как обычно, будет равен стоимости 1,6 килограмма пшеницы. Это означает, что один человек может дать в виде фитир-садака 30 сомов.

Также пожертвования могут равняться 1,6 килограмма муки (35 сомов) или изюма (368), 3,2 килограмма ячменя (48) и 3,2 килограмма хурмы (380).

По информации муфтията, мусульмане сами могут выбрать, какую сумму пожертвований из перечисленного они хотят выделить нуждающимся. Спецкомиссия после завершения поста в течение месяца раздаст собранную сумму.

Месяц Рамазан в этом году, предположительно, начнется 27 мая.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.