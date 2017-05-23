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Размер фитир-садака определили в ДУМК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427511-ru.html

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23 мая 2017, 11:05       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Определен размер фитир-садака - пожертвования в священный месяц Рамазан (Орозо), сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман КР.
Размер пожертвований, как обычно, будет равен стоимости 1,6 килограмма пшеницы. Это означает, что один человек может дать в виде фитир-садака 30 сомов.
Также пожертвования могут равняться 1,6 килограмма муки (35 сомов) или изюма (368), 3,2 килограмма ячменя (48) и 3,2 килограмма хурмы (380).
По информации муфтията, мусульмане сами могут выбрать, какую сумму пожертвований из перечисленного они хотят выделить нуждающимся. Спецкомиссия после завершения поста в течение месяца раздаст собранную сумму.
Месяц Рамазан в этом году, предположительно, начнется 27 мая.
Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

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