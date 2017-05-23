Минобразования КР: Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколения

23 мая 2017, 10:52 Комментарии

Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколения. Об этом сказано на коллегии Министерства образования и науки КР, где одобрены изменения в базисный учебный план об увеличении часов на изучение английского языка в 5-х классах.

Глава ведомства Гульмира Кудайбердиева отметила, что в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.

"В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Это составит пять часов в неделю. Интенсивное изучение английского языка даст положительные результаты уже через три-четыре года Изучение информатики также предлагается начать с пятого класса. До этого школьники постигали основы IT на год позже", – сказал он.

Согласно решения коллегия МОН КР, соответствующий проект постановления об увеличении часов на изучение английского языка и информатики вносится на рассмотрение Правительства КР.

Кыргызской академии образования поручено внести соответствующие изменения в государственные образовательные стандарты и разработать новую учебную программу. Также до начала учебного года будут проведены курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, изданы учебники.