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Минобразования КР: Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/minobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427509-ru.html

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23 мая 2017, 10:52       Комментарии

Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколения. Об этом сказано на коллегии Министерства образования и науки КР, где одобрены изменения в базисный учебный план об увеличении часов на изучение английского языка в 5-х классах.
Глава ведомства Гульмира Кудайбердиева отметила, что в настоящее время английский язык изучается в школах по два часа в неделю, начиная с третьего класса.
"В новом учебном году предлагается добавить еще три часа в пятых классах. Это составит пять часов в неделю. Интенсивное изучение английского языка даст положительные результаты уже через три-четыре года Изучение информатики также предлагается начать с пятого класса. До этого школьники постигали основы IT на год позже", – сказал он.
Согласно решения коллегия МОН КР, соответствующий проект постановления об увеличении часов на изучение английского языка и информатики вносится на рассмотрение Правительства КР.
Кыргызской академии образования поручено внести соответствующие изменения в государственные образовательные стандарты и разработать новую учебную программу. Также до начала учебного года будут проведены курсы повышения квалификации для учителей английского языка и информатики, изданы учебники.

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