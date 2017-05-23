Уроженка Кыргызстана обратила в бегство двух грабителей на юго-востоке Москвы

23 мая 2017, 11:01 Комментарии

Уроженка Кыргызстана, живущая в Москве, сумела обратить в бегство грабителей, напавших на нее на юго-востоке столицы. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции пояснили, что на Жулебинском бульваре к ней подбежали двое мужчин, которые попытались вырвать у нее из рук сумку и мобильный телефон.

"Она оказала грабителям сопротивление, после чего те попытались сбежать. Одного из нападавших задержали, второму удалось скрыться. Сейчас в отношении задержанного, который тоже оказался гражданином Кыргызстана, возбуждено уголовное дело. Его сообщника ищет полиция", – говорится в сообщении.