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В Караколе пьяная ссора закончилась убийством

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427507-ru.html

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Убийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВД

23 мая 2017, 11:12       Комментарии

В Караколе пьяная ссора закончилось убийством, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
По данным ведомства, 18 мая в пгт Каракол – Пристань обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской национальности, примерно 35-40 лет.
"Следователи установили личность убитого. Им оказался 38-летний местный житель. Вскоре удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Накануне задержан 58-летний житель Каракола, ранее судимый за хранение наркотиков И.Бактыбек. По словам задержанного, между ним и убитым произошла ссора во время распития спиртных напитков, в результате чего он нанес ножевое ранение собутыльнику в горло. Затем, убедившись, что тот не подает признаков жизни, скрылся с места преступления. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракола. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

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