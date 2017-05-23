В Караколе пьяная ссора закончилась убийством

23 мая 2017, 11:12 Комментарии

В Караколе пьяная ссора закончилось убийством, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, 18 мая в пгт Каракол – Пристань обнаружено тело неизвестного мужчины азиатской национальности, примерно 35-40 лет.

"Следователи установили личность убитого. Им оказался 38-летний местный житель. Вскоре удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Накануне задержан 58-летний житель Каракола, ранее судимый за хранение наркотиков И.Бактыбек. По словам задержанного, между ним и убитым произошла ссора во время распития спиртных напитков, в результате чего он нанес ножевое ранение собутыльнику в горло. Затем, убедившись, что тот не подает признаков жизни, скрылся с места преступления. Подозреваемый водворен в ИВС ОВД Каракола. Ведется следствие", – говорится в сообщении.