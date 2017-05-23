Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе

23 мая 2017, 10:45 Комментарии

Благодаря тесному сотрудничеству мобильного оператора О! и одного из ведущих банков Кыргызстана "Оптима Банк", теперь все абоненты сети О! могут пользоваться мобильным приложением бесплатно даже при нулевом балансе.

Интернет-трафик при использовании приложения Optima24 в сети О! не тарифицируется и не учитывается.

"Клиенту в первую очередь должно быть удобно. Вся наша деятельность направлена на создание максимального комфорта нашим абонентам. Сегодня нет способа удобнее, чем смартфон для оплаты каких-либо услуг. А теперь не нужно платить за интернет при использовании приложения", - прокомментировал директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков.

Напомним, с помощью бесплатного мобильного приложения Optima24 можно пополнить баланс без комиссии, оплатить коммунальные и другие услуги, быстро и безопасно управлять своими денежными средствами прямо со своего мобильного устройства на платформах Android и iOS.

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