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Абонентам О! приложение Optima24 доступно даже при нулевом балансе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360298_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427506-ru.html

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23 мая 2017, 10:45       Комментарии

Благодаря тесному сотрудничеству мобильного оператора О! и одного из ведущих банков Кыргызстана "Оптима Банк", теперь все абоненты сети О! могут пользоваться мобильным приложением бесплатно даже при нулевом балансе.
Интернет-трафик при использовании приложения Optima24 в сети О! не тарифицируется и не учитывается.
"Клиенту в первую очередь должно быть удобно. Вся наша деятельность направлена на создание максимального комфорта нашим абонентам. Сегодня нет способа удобнее, чем смартфон для оплаты каких-либо услуг. А теперь не нужно платить за интернет при использовании приложения", - прокомментировал директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков.
Напомним, с помощью бесплатного мобильного приложения Optima24 можно пополнить баланс без комиссии, оплатить коммунальные и другие услуги, быстро и безопасно управлять своими денежными средствами прямо со своего мобильного устройства на платформах Android и iOS.
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