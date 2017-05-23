От депутатов парламента требуют не покидать зал до окончания заседания

23 мая 2017, 10:49 Комментарии

Сегодня, 23 мая, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша обсуждает посещение депутатами заседаний.

В частности, Курманкул Зулушев отметил, что комитет, не имея кворума, на заседании принял решение по одному из законопроектов.

Также он добавил, что ответственным за решение комитета является глава комитета, которая допустила голосование без кворума. "У нас дважды было нарушение регламента, если еще раз так пойдет, это станет систематическим", - добавил он.

Аналогичное мнение добавил Кенжебек Бокоев, который отметил, что без кворума нельзя рассматривать вопросы и принимать решения.

На что глава комитета Асель Кодуранова ответила, что если депутаты хотят, чтобы тот или иной законопроект был принят, то они не должны покидать зал заседаний. "Тогда я от вас потребую, чтобы вы сидели в зале до конца заседания. Будьте добры, чтобы потом таких разговоров не было", - добавила она.