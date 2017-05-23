Благотворительность вместо банкетов. Выпускников призвали помочь землякам

23 мая 2017, 10:51 Комментарии

Вместо юбилейных торжеств выпускники прошлых лет могут помочь родным школам и землякам. С таким предложением сегодня, 23 мая, на пресс-конференции выступил начальник дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

Традиционно в конце мая в школах встречаются выпускники, закончившие школы 10, 20, 30 лет назад.

Он напомнил, что ранее они проводили торжества, банкеты. Однако в последние годы вместо затратных банкетов выпускники некоторых школ помогают землякам, финансируя ремонт или строительство различных социальных объектов, мостов, дорог.

"Это хорошая тенденция. Они так могут помогать землякам", - отметил Усеналиев.

Так, в апреле выпускники 1997 года в городе Таш-Кумыр подарили многодетной вдове дом, выпускники школы села Арка Лейлекского района провели ямочный ремонт сельской дороги, а выпускники в Исфане провели питьевую воду в городскую мечеть.