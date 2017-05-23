На месте ресторана "Нарын" в Бишкеке возведут коммерческий объект

23 мая 2017, 10:55 Комментарии

Бишкекглавархитектура дала разрешение на снос самого большого заброшенного здания в центре столицы. Уже принято решение, что ресторан "Нарын", расположенный на пересечении улиц Шопокова и Фрунзе, будет разрушен. Об этом "ВБ" сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.

По его информации, уже сейчас начинается возведение ограждения по периметру здания. Ускоренные темпы работы, во-первых, связаны с тем, что подростки зачастую забирались на крышу строения, а это может привести к трагичным последствиям.

"В связи с тем, что подростки забираются на крышу ресторана "Нарын" и могут получить травму, мы потребовали, чтобы до начала сноса данный участок оградили. Раньше детей и участковые ловили, но это не помогало, поэтому было принято решение оградить здание. Когда начнется снос - это пока неизвестно, все зависит от разрешения Бишкекглавархитектуры", - сообщил Болотбеков.

Что именно владельцы данного земельного участка будут строить, еще точно неизвестно, собственники не предоставили план застройки. Как только появится информация, общественность об этом узнает, отметил глава района. Работы не удавалось начать раньше, так как длились судебные разбирательства, сейчас же они завершены, отметил аким.