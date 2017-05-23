Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат: Закон о Красном Полумесяце дублируется с полномочиями госоргановДепутат: Закон о Красном Полумесяце дублируется с полномочиями госоргановМинобразования КР: Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколенияМинобразования КР: Через 3-4 года в вузы придут студенты нового поколения

На месте ресторана "Нарын" в Бишкеке возведут коммерческий объект

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360296_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427503-ru.html

Похожие новости

Мэрия Бишкека в 2017 году заасфальтирует 100 улиц, - Г.Милицкий

В Бишкеке состоятся музыкальные вечера

10.59: три зарисовки бишкекской жизни

Мэрия не решает вопрос сноса ресторана "Нарын", - глава управления мэрии Бишкека

В Бишкеке обсудят взаимодействие молодежи среди стран ЕАЭС

23 мая 2017, 10:55       Комментарии

Бишкекглавархитектура дала разрешение на снос самого большого заброшенного здания в центре столицы. Уже принято решение, что ресторан "Нарын", расположенный на пересечении улиц Шопокова и Фрунзе, будет разрушен. Об этом "ВБ" сообщил аким Свердловского района Самарбек Болотбеков.
По его информации, уже сейчас начинается возведение ограждения по периметру здания. Ускоренные темпы работы, во-первых, связаны с тем, что подростки зачастую забирались на крышу строения, а это может привести к трагичным последствиям.
"В связи с тем, что подростки забираются на крышу ресторана "Нарын" и могут получить травму, мы потребовали, чтобы до начала сноса данный участок оградили. Раньше детей и участковые ловили, но это не помогало, поэтому было принято решение оградить здание. Когда начнется снос - это пока неизвестно, все зависит от разрешения Бишкекглавархитектуры", - сообщил Болотбеков.
Что именно владельцы данного земельного участка будут строить, еще точно неизвестно, собственники не предоставили план застройки. Как только появится информация, общественность об этом узнает, отметил глава района. Работы не удавалось начать раньше, так как длились судебные разбирательства, сейчас же они завершены, отметил аким.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум