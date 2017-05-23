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Депутат: Закон о Красном Полумесяце дублируется с полномочиями госорганов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360300_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427502-ru.html

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Премьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

23 мая 2017, 10:57       Комментарии

Некоторые статьи закона о Красном Полумесяце дублируются с полномочиями госорганов. Об этом сегодня, 23 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.
Отметим,  парламентарии сегодня рассматривают Закон о Национальном обществе Красного Полумесяца. По словам инициаторов, документ позволит НПО расширить свою гуманитарную деятельность и помогать уязвимым слоям населения Кыргызстана.
По словам Карамушкиной, есть сходство в полномочиях Красного Полумесяца с Минздравом и МЧС.
"Когда произошла трагедия в Дача-Су, гуманитарную помощь собирало гражданское сообщество.  Помощь собирали даже на территории ИД "Вечерний Бишкек". Однако вас [Красный Полумесяц] я не видела.  Некоторые  статьи закона дублируют полномочия госорганов", - сказала Карамушкина.
На это представитель Красного Полумесяца заявил, что данные нормы выполняют лишь вспомогательную роль.

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