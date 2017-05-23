Депутат: Закон о Красном Полумесяце дублируется с полномочиями госорганов

23 мая 2017, 10:57 Комментарии

Некоторые статьи закона о Красном Полумесяце дублируются с полномочиями госорганов. Об этом сегодня, 23 мая, на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина.

Отметим, парламентарии сегодня рассматривают Закон о Национальном обществе Красного Полумесяца. По словам инициаторов, документ позволит НПО расширить свою гуманитарную деятельность и помогать уязвимым слоям населения Кыргызстана.

По словам Карамушкиной, есть сходство в полномочиях Красного Полумесяца с Минздравом и МЧС.

"Когда произошла трагедия в Дача-Су, гуманитарную помощь собирало гражданское сообщество. Помощь собирали даже на территории ИД "Вечерний Бишкек". Однако вас [Красный Полумесяц] я не видела. Некоторые статьи закона дублируют полномочия госорганов", - сказала Карамушкина.

На это представитель Красного Полумесяца заявил, что данные нормы выполняют лишь вспомогательную роль.