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547 школ находятся вдоль дорог и улиц. Необходимо принять меры против ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360303_54...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427501-ru.html

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В Тель-Авиве перед визитом Трампа автомобиль протаранил толпу пешеходов

23 мая 2017, 11:11       Комментарии

547 школ находятся вдоль дорог и улиц и нуждаются в усилении защитных мер. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил глава ГУПМ Эркин Баев.
По его словам, после участившихся случаев ДТП с участием детей патрульная милиция провела обследования всех школ на наличие защитных мер. Из 2238 школ в республике 547 школ находятся вдоль дорог и улиц.
Он отметил, что в районе этих школ ранее были установлены дорожные знаки, но сейчас они нуждаются в дополнительном усилении. В частности, на прилегающей территории необходимо установить знаки "Пешеход", "Осторожно, дети!" и другие, а также искусственные неровности, которые позволят снизить скорость машин.
ГУПМ подготовил предписания и передал в соответствующие органы для дальнейшей установки.

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