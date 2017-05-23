547 школ находятся вдоль дорог и улиц. Необходимо принять меры против ДТП

23 мая 2017, 11:11 Комментарии

547 школ находятся вдоль дорог и улиц и нуждаются в усилении защитных мер. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил глава ГУПМ Эркин Баев.

По его словам, после участившихся случаев ДТП с участием детей патрульная милиция провела обследования всех школ на наличие защитных мер. Из 2238 школ в республике 547 школ находятся вдоль дорог и улиц.

Он отметил, что в районе этих школ ранее были установлены дорожные знаки, но сейчас они нуждаются в дополнительном усилении. В частности, на прилегающей территории необходимо установить знаки "Пешеход", "Осторожно, дети!" и другие, а также искусственные неровности, которые позволят снизить скорость машин.

ГУПМ подготовил предписания и передал в соответствующие органы для дальнейшей установки.