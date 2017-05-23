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В день последнего звонка порядок будут обеспечивать более 4 тыс милиционеров – МВД КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-den-pos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427500-ru.html

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23 мая 2017, 10:58       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Меахриниса Сулайманова – Кабар/. В день последнего звона в школах 25 мая по всему Кыргызстану общественный порядок будут обеспечивать боле 4 тыс человек. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.
По его словам, в этом году всего выпускаются выпускники 9 классов – 92 тыс и 11-классников – 62 тыс.
"В 8 утра во все школы прибудут сотрудники милиции, которые проверят все сумки на предмет наличия террористической опасности, то есть взрывчатых веществ. Также за каждой школой будут закреплены по 3-4 сотрудника милиции, в число которых войдут инспектор УПМ и инспектор по делам несовершеннолетних. В учебных ведениях они будут до 11, после чего все силы мы бросим в парки и скверы", - сказал он.
Также А. Абдрахманов сообщил, что в каждом органе внутренних дел по республике будут созданы штабы по мониторингу, отслеживанию и координации массовых выездов.
"Во все зоны отдыха, парки и места массового скопления выпускников будут прикреплены сотрудники милиции. Везде будут также закреплены мобильные патрули. Помимо этого закреплены ответственные по зонам. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они проследили за своими детьми в ночное время, дабы они вернулись вовремя", - добавил он.

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