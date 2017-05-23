В Бишкеке обсудят взаимодействие молодежи среди стран ЕАЭС

23 мая 2017, 10:50 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Кыргызско-российском Славянском университете (КРСУ) им. Б.Ельцина 25 мая по инициативе Евразийской молодежной ассамблеи и в рамках реализации проекта "Молодежная дипломатия" состоится круглый стол на тему: "Взаимодействие молодежи среди стран ЕАЭС". Об этом сообщили в пресс-службе КРСУ.

Основная цель мероприятия – установление связей между молодежными организациями, занимающимися международным сотрудничеством в Кыргызской Республике, выявления уровня заинтересованности и информированности молодежи о развитии Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Речь идет о создании единого научно-образовательного и информационно-аналитического пространства, способствующего становлению международной молодежной политики.

Аналогичные круглые столы пройдут в Минске, Астане и Ереване.

По итогам работы круглых столов будут выпущены сборники статей, которые представят в следующем году на сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.