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В Бишкеке обсудят взаимодействие молодежи среди стран ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427499-ru.html

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23 мая 2017, 10:50       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. В Кыргызско-российском Славянском университете (КРСУ) им. Б.Ельцина 25 мая по инициативе Евразийской молодежной ассамблеи и в рамках реализации проекта "Молодежная дипломатия" состоится круглый стол на тему: "Взаимодействие молодежи среди стран ЕАЭС". Об этом сообщили в пресс-службе КРСУ.
Основная цель мероприятия – установление связей между молодежными организациями, занимающимися международным сотрудничеством в Кыргызской Республике, выявления уровня заинтересованности и информированности молодежи о развитии Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.
Речь идет о создании единого научно-образовательного и информационно-аналитического пространства, способствующего становлению международной молодежной политики.
Аналогичные круглые столы пройдут в Минске, Астане и Ереване.
По итогам работы круглых столов будут выпущены сборники статей, которые представят в следующем году на сессии Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

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