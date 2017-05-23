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В ЖК предлагают урезать зарплату депутатов, заявивших, что не знали, за что голосовали или проголосовали ошибочно

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427498-ru.html

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23 мая 2017, 10:33       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают урезать зарплату депутатов, которые заявляют о том, что не знали, за что голосовали или проголосовали ошибочно. Такое предложение 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК высказал депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс").
На заседании председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) напомнила коллегам, что на прошлой неделе палата не смогла решить вопрос о переголосовании по законопроекту о введении в Кыргызстане практики составления процессуального соглашения. Законопроект был отклонен парламентом в 1 чтении.
"В прошлый четверг было много обсуждений и спикер высказал мнение, что вопрос нужно еще раз рассмотреть на комитете. Я предлагаю ввести вопрос в повестку дня. Как вы помните, было обращение 37 депутатов по этому вопросу", - сказала она.
Депутат И.Масалиев выразил мнение, что в обращениях указанных 37 депутатов нет уважительных причин.
"Было сказано, что кто-то проголосовал, не зная, за что голосует, кто-то говорил, что за него проголосовали. Но если за депутата кто-то голосовал, значит его не было на работе. Я предлагаю урезать зарплату этим депутатам. Мы как профильный комитет должны рассмотреть этот вопрос. Причины, о которых они говорят, неуважительные. Если мы вернем законопроект на переголосование, то мы признаем их причины уважительными", - сказал он.
Депутат Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") напомнил А.Кодурановой, что парламент не направлял вопрос на повторное рассмотрение комитета. "По предложению депутатов было решено, что мы будем голосовать по вопросу через неделю. Зачем снова рассматривать вопрос?" - возмутился он.
"Если вы поднимите стенограмму заседания в четверг, то в конце спикер говорил, что вопрос нужно рассмотреть на комитете", - заявила в ответ А.Кодуранова.
Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") предложил коллегам рассмотреть вопрос и проголосовать против. "Если эта норма будет введена, то от нее пострадают все: и политики, и журналисты, и обычные граждане. Один из обвиняемых скажет: "Да, мы вместе убивали или грабили" и все, по его словам, все будут отбывать наказание. Если мы примем норму, то даю вам гарантию, что через 5 лет мы превратимся в Туркмению", - сказал он.

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