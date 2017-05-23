Состояние аварийности оценивается как стабильное, - ГУПМ

23 мая 2017, 10:31 Комментарии

Состояние аварийности оценивается как стабильное. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев.

По его словам, количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом сократилось на 25%, число погибших сократилось на 20,4%.

"Отмечается снижение ДТП с участием детей (13,6%). Погибли на 69,4% детей меньше, ранения снизились на 11,2%", - сказал глава ГУПМ.