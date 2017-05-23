Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ЖК предлагают урезать зарплату депутатов, заявивших, что не знали, за что голосовали или проголосовали ошибочноВ ЖК предлагают урезать зарплату депутатов, заявивших, что не знали, за что голосовали или проголосовали ошибочноВышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"

Состояние аварийности оценивается как стабильное, - ГУПМ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427497-ru.html

Похожие новости

Мэрия Бишкека проводит проверку санитарного состояния города

Территория торгового павильона "Береке" находится в антисанитарном состоянии, - мэрия

В Вашингтоне обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-американского сотрудничества при новой Администрации США

В Барселоне пытаются прийти к такому состоянию города, какое сейчас у Бишкека, - "Бишкекглавархитектура"

Состояние бишкекских мостов — по некоторым опасно ходить

23 мая 2017, 10:31       Комментарии

Состояние аварийности оценивается как стабильное. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник Главного управления патрульной милиции Эркин Баев.
По его словам, количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом сократилось на 25%, число погибших сократилось на 20,4%.
"Отмечается снижение ДТП с участием детей (13,6%). Погибли на 69,4% детей меньше, ранения снизились на 11,2%", - сказал глава ГУПМ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум