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Общественный порядок на последнем звонке по стране обеспечат 4 тыс. сотрудников милиции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427496-ru.html

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23 мая 2017, 10:45       Комментарии

Общественный порядок учащихся 25 мая в день празднования последнего звонка будут обеспечивать 4 тыс. сотрудников милиции. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник отдела инспекции по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Азамат Абдрахманов.
По его данным, за школами закреплены руководители подразделений ОВД республики.
"Особое внимание будет уделено обеспечению общественного порядка и безопасности, охране каждого общеобразовательного учреждения, к местам проведения школьных мероприятий будут приближены маршруты патрулирования нарядов патрульной милиции", - сказал представитель МВД.
Он добавил, что в более 95 школах Бишкека будут задействованы 500 сотрудников милиции.

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