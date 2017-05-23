Общественный порядок на последнем звонке по стране обеспечат 4 тыс. сотрудников милиции

23 мая 2017, 10:45 Комментарии

Общественный порядок учащихся 25 мая в день празднования последнего звонка будут обеспечивать 4 тыс. сотрудников милиции. Об этом 23 мая на пресс-конференции в правительстве сообщил начальник отдела инспекции по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Азамат Абдрахманов.

По его данным, за школами закреплены руководители подразделений ОВД республики.

"Особое внимание будет уделено обеспечению общественного порядка и безопасности, охране каждого общеобразовательного учреждения, к местам проведения школьных мероприятий будут приближены маршруты патрулирования нарядов патрульной милиции", - сказал представитель МВД.

Он добавил, что в более 95 школах Бишкека будут задействованы 500 сотрудников милиции.