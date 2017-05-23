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Новости Кыргызстана

Здание бывшего ресторана "Нарын" в центре Бишкека собираются снестиЗдание бывшего ресторана "Нарын" в центре Бишкека собираются снести

Мэрия не решает вопрос сноса ресторана "Нарын", - глава управления мэрии Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427495-ru.html

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23 мая 2017, 10:58       Комментарии

Мэрия не решает вопрос сноса ресторана "Нарын", который на сегодняшний момент не эксплуатируется и расположен по улице Ибраимова 244 (за монументом "Вечный огонь"). Об этом 23 мая АКИpress сообщил и.о. начальника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.
По его словам, здание не принадлежит мэрии столицы.
"Вопрос сноса решают собственники ресторана", - сказал он.
Ранее в Департаменте кадастра и регистрации права на недвижимое имущество ГРС сообщали, что ресторан "Нарын" зарегистрирован на праве собственности за ЗАО "Нарын".
Право временного пользования земельным участком площадью 0,52 га под существующее нежилое помещение в управлении департамента зарегистрировано на условиях аренды на 49 лет за ЗАО "Нарын" от 23 июня 2006 года на основании постановления мэрии Бишкека от 1 марта 2006 года №156.
По данным Министерства юстиции, руководителем ЗАО "Нарын" является Ли Дженцзе.
Мэром столицы в 2006 году был Арстанбек Ногоев.
6 июня 2015 года экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов в ходе инспектирования ремонта дорог Бишкека сообщил тогдашнему премьер-министру Темиру Сариеву, что необходимо закрыть или огородить вид на бывшее здание ресторана "Нарын".
В свою очередь Т.Сариев сказал, что надо сносить здание, так как он же уже негодный.
К.Кулматов проинформировал, что по данному объекту до сих пор идут судебные разбирательства и уже была подана заявка на снос.

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