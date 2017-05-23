Мэрия не решает вопрос сноса ресторана "Нарын", - глава управления мэрии Бишкека

23 мая 2017, 10:58 Комментарии

Мэрия не решает вопрос сноса ресторана "Нарын", который на сегодняшний момент не эксплуатируется и расположен по улице Ибраимова 244 (за монументом "Вечный огонь"). Об этом 23 мая АКИpress сообщил и.о. начальника Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талант Иманакун уулу.

По его словам, здание не принадлежит мэрии столицы.

"Вопрос сноса решают собственники ресторана", - сказал он.

Ранее в Департаменте кадастра и регистрации права на недвижимое имущество ГРС сообщали, что ресторан "Нарын" зарегистрирован на праве собственности за ЗАО "Нарын".

Право временного пользования земельным участком площадью 0,52 га под существующее нежилое помещение в управлении департамента зарегистрировано на условиях аренды на 49 лет за ЗАО "Нарын" от 23 июня 2006 года на основании постановления мэрии Бишкека от 1 марта 2006 года №156.

По данным Министерства юстиции, руководителем ЗАО "Нарын" является Ли Дженцзе.

Мэром столицы в 2006 году был Арстанбек Ногоев.

6 июня 2015 года экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов в ходе инспектирования ремонта дорог Бишкека сообщил тогдашнему премьер-министру Темиру Сариеву, что необходимо закрыть или огородить вид на бывшее здание ресторана "Нарын".

В свою очередь Т.Сариев сказал, что надо сносить здание, так как он же уже негодный.

К.Кулматов проинформировал, что по данному объекту до сих пор идут судебные разбирательства и уже была подана заявка на снос.