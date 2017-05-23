Здание бывшего ресторана "Нарын" в центре Бишкека собираются снести

23 мая 2017, 10:47 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В центре Бишкека планируется снести здание бывшего ресторана "Нарын", сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан глава Свердловской районной администрации столицы Самарбек Болотбеков.

По его словам, об этом акимиат уведомляли собственники объекта. До этого райадминистрация давала поручение оградить территорию, поскольку здесь происходили инциденты, угрожающие здоровью людей.

"Подростки могли подняться на крышу здания и получить травмы. Был факт пожара. Чтобы исключить такие случаи, мы поручили оградить территорию полностью", - отметил Болотбеков.

Он сообщил, что собственники хотят на этом месте построить коммерческий объект, но что именно - пока неизвестно. Также не определены точные сроки начала сноса.

В пресс-службе мэрии столицы сообщили, что в Бишкекглавархитектуру не поступало ни заявлений, ни эскизов объекта, который может появиться на месте архитектурного сооружения.

Ранее ветераны Великой Отечественной войны предлагали открыть в заброшенном здании на пересечении улиц Фрунзе и Шопокова музей боевой и трудовой славы.

Ресторан "Нарын" был очень популярным в 1980-х годах. Последние 10 лет здание пустовало.