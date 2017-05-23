23 мая 2017, 10:23 Комментарии

Уроженка Кыргызстана 8 лет получала пособие одинокой матери на чужого ребенка в России, пишут местные СМИ.

По их данным, 13 января 2008 года гражданка Кыргызстана родила ребенка в Городском родильном доме № 2 Улан-Удэ (Бурятия). При этом она предъявила медучреждению страховой полис, выданный на имя родственницы, которая родилась в Киргизской ССР, но является гражданкой Российской Федерации.

Россиянка, зная, что ее родственница не обращалась в официальные органы, предъявила в отделе загс справку из родильного дома. Так она получила свидетельство о рождении, в котором указана матерью.

Не занимаясь воспитанием и содержанием ребенка, женщина умышленно совершила мошенничество при получении выплат. Она получала единовременное пособие при рождении, ежемесячные пособие по уходу, денежную выплату на детей из многодетной семьи, пособие одинокой матери.

Всего с февраля 2008 года по июль 2016 года, женщина похитила у Центра социальной поддержки населения 126,9 тысячи рублей. При этом с момента рождения и по настоящее время ребенок воспитывался и содержался биологической матерью.

Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района рассмотрел уголовное дело обвиняемой. Ее признали виновной в мошенничество при получении выплат и приговорили к исправительным работам на 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Кроме того судом принято с нее взыскали ущерб в пользу Центра социальной поддержки населения республики. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.