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Уроженка Кыргызстана 8 лет получала пособие одинокой матери на чужого ребенка в России

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/urozhe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427493-ru.html

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23 мая 2017, 10:23       Комментарии

Уроженка Кыргызстана 8 лет получала пособие одинокой матери на чужого ребенка в России, пишут местные СМИ.
По их данным, 13 января 2008 года гражданка Кыргызстана родила ребенка в Городском родильном доме № 2 Улан-Удэ (Бурятия). При этом она предъявила медучреждению страховой полис, выданный на имя родственницы, которая родилась в Киргизской ССР, но является гражданкой Российской Федерации.
Россиянка, зная, что ее родственница не обращалась в официальные органы, предъявила в отделе загс справку из родильного дома. Так она получила свидетельство о рождении, в котором указана матерью.
Не занимаясь воспитанием и содержанием ребенка, женщина умышленно совершила мошенничество при получении выплат. Она получала единовременное пособие при рождении, ежемесячные пособие по уходу, денежную выплату на детей из многодетной семьи, пособие одинокой матери.
Всего с февраля 2008 года по июль 2016 года, женщина похитила у Центра социальной поддержки населения 126,9 тысячи рублей. При этом с момента рождения и по настоящее время ребенок воспитывался и содержался биологической матерью.
Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района рассмотрел уголовное дело обвиняемой. Ее признали виновной в мошенничество при получении выплат и приговорили к исправительным работам на 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 10 месяцев.
Кроме того судом принято с нее взыскали ущерб в пользу Центра социальной поддержки населения республики. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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