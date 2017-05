Google и ООН запустили сайт о Сирии до и после войны

23 мая 2017, 10:24 Комментарии

Компания Google совместно с агентством ООН по делам беженцев запустили сайт Searching for Syria, посвященный войне в Сирии и вызванному ею миграционному кризису, пишет Birdinflight со ссылкой на The Verge. Проект в интерактивной форме рассказывает о том, какой страной Сирия была еще несколько лет назад и к чему привели развернувшиеся на ее территории военные действия.

На новом сайте среди прочего собраны инфографика, истории переселенцев, панорамные видео сирийских городов и фотографии, демонстрирующие, как теперь выглядят исторические достопримечательности, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также авторы собрали статистику, позволяющую лучше представить, как жила Сирия до 2011 года. Так, еще в 2010-м Сирию посетили более 8,5 миллиона туристов - почти на два миллиона больше, чем Австралию. Самыми популярными поисковыми запросами здесь когда-то были "телешоу Arabic Idol", "бодибилдинг" и "летняя мода", а в Дамаске проходили концерты The Gorillaz.

"Сирии, которую мы знали, больше не существует. Больше половины больниц не работают, одна школа из четырех разрушена, закрыта или используется как убежище. Более 50% сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. К 2016 году беженцами стали более 5 миллионов человек", - говорят создатели Searching for Syria.