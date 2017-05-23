Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.36 $/гр (+0.11) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева - "Я вас люблю"Уроженка Кыргызстана 8 лет получала пособие одинокой матери на чужого ребенка в РоссииУроженка Кыргызстана 8 лет получала пособие одинокой матери на чужого ребенка в России

Google и ООН запустили сайт о Сирии до и после войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360293_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427492-ru.html

Похожие новости

ГУВД Бишкека запустило проект "Ваш участковый на карте 2ГИС"

Telegram запустил функцию онлайн-платежей

5 лет в Кыргызстане не могут запустить проект "Безопасный город"

Positiff: В Кыргызстане запустили акцию "#ТынеОдинок" в поддержку людей, живущих с ВИЧ

КНДР запустила баллистическую ракету

23 мая 2017, 10:24       Комментарии

Компания Google совместно с агентством ООН по делам беженцев запустили сайт Searching for Syria, посвященный войне в Сирии и вызванному ею миграционному кризису, пишет Birdinflight со ссылкой на The Verge. Проект в интерактивной форме рассказывает о том, какой страной Сирия была еще несколько лет назад и к чему привели развернувшиеся на ее территории военные действия.
На новом сайте среди прочего собраны инфографика, истории переселенцев, панорамные видео сирийских городов и фотографии, демонстрирующие, как теперь выглядят исторические достопримечательности, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также авторы собрали статистику, позволяющую лучше представить, как жила Сирия до 2011 года. Так, еще в 2010-м Сирию посетили более 8,5 миллиона туристов - почти на два миллиона больше, чем Австралию. Самыми популярными поисковыми запросами здесь когда-то были "телешоу Arabic Idol", "бодибилдинг" и "летняя мода", а в Дамаске проходили концерты The Gorillaz.
"Сирии, которую мы знали, больше не существует. Больше половины больниц не работают, одна школа из четырех разрушена, закрыта или используется как убежище. Более 50% сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. К 2016 году беженцами стали более 5 миллионов человек", - говорят создатели Searching for Syria.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум