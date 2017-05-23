Кто возместит ущерб? Напряжение в 380 вольт сожгло все приборы в квартирах

23 мая 2017, 10:35 Комментарии

Как лишиться бытовых приборов за несколько минут? На этот вопрос могут ответить жильцы многоквартирного дома, расположенного в селе Лебединовка на проспекте Жибек Жолу и Победы. 18 мая, примерно в 17.50 сразу в нескольких многоквартирных домах резко поднялось напряжение в электросети. По словам пострадавших, счетчики показывали повышение напряжения чуть ли не в два раза от нормы.

В итоге в 21 квартире большая часть приборов сгорела и пришла в негодность. В основном это недавно появившиеся в домах ресиверы, но перечень испорченных приборов огромен - телевизоры, холодильники, микроволновки, электропечи и т.д.

По словам жильцов, они давно заметили, что напряжение нестабильное, но не придали этому значения, так как ранее у них частенько и вовсе не было электричества. В этот раз электрики, по всей видимости, решили дать добавки из киловатт, но перестарались. В итоге огромный ущерб и стресс, так как скачок испортил все, что можно - лампочки взорвались, а патроны в светильниках полопались.

"У нас две недели назад просто моргал свет, а в этот раз мы сидели пили чай, свет мы не включали потому, что светло было, и у нас начали взрываться софиты. В это время в подъезд выбежал сосед и закричал, что у него телевизор горит. Мы это услышали и побежали отключать свои приборы. Захожу в зал, у меня тоже телевизор дымит, хотя он был отключен, но был подключен только к питанию", - рассказывает Айдана Махмудкажаева.

То, что большая часть бытовой техники испорчена, жильцы узнали не сразу, лишь спустя время, когда вновь свет поступил в дома граждан, говорит пострадавшая Аля Акимова.

"Мы сидели в зале, когда начали взрываться лампочки, они лопались по всему дому, потом задымился телевизор, мы выбежали на улицу. А когда свет обратно включили, узнали, что у нас сгорела еще и стиральная машинка", - сообщила Акимова.

Больше всего из-за случившегося переживают пенсионеры, которых много в этом дворе. В случае, если никто не возместит им ущерб, они еще нескоро насобирают средства на новые электроприборы. Но, судя по всему, электрики хотят переложить свою вину на плечи самих же потребителей, объясняя причину замыкания тем, что на провода упала ветка, говорит пенсионерка Рано Махмудкажаева.

"Все ресиверы сгорели, мы всем двором выбежали на улицу узнать, что произошло. Затем позвонили в РЭС, там сказали, что это якобы ветку ветром задуло и она, упав, замкнула провода. Ветку эту спилили, но мы в панике стояли на улице и решили написать коллективную жалобу. 19 мая утром мы отправили ее в "Северэлектро" товарищу Карагулову. Ее в приемной зафиксировали и каждый из пострадавших написал, какие у него поломки. Затем 22 мая утром мы поехали выяснить, почему к нам никто не едет, а нам сказали езжать в абонентный отдел. Мы туда приехали, там нас принял начальник, вызвал техников-инженеров и в 17.00 22 мая обещали прийти и сделать опись", - сказала она.

Стоит отметить, в РЭС пошли навстречу пострадавшим, заявив, что будет создана специальная комиссия, говорят жильцы.

"Нам сказали, что придет комиссия, проверит нашу бытовую технику, но сразу предупредили, что где-то был случай, что какой-то работник РЭС захотел наказать свою контору и сделал аварию. Я говорю: вы так не говорите, у нас такого не было, у нас нигде ничего не взрывалось, все произошло именно в домах, а не в трансформаторе. Сегодня с утра они приехали и начали менять провода, но ремонт идет уже полдня. Я спросила, есть ли поломки, они говорят: нет, а ремонт ведется потому, что сверху позвонили", - говорит Айдана Махмудкажаева.

В "Северэлектро" сообщают, что причиной данной поломки стало падение ветки на кабель заземления на местном трансформаторе, из-за этого напряжение резко повысилось до 380 вольт. По поводу возмещения причиненного ущерба пока они сказать ничего не могут.

"Мы людям сказали, чтобы они обратились в центр судебной экспертизы и оттуда пусть возьмут заключение. Если наша вина будет определена, то "Северэлектро" возместит ущерб, если нет, то это форс-мажорные обстоятельства и мы не будем возмещать. Мы так людям и объяснили. Подачу мы еще на следующий день восстановили, но, как выяснилось, там двухэтажный дом был не заземлен. И поскольку дом не был заземлен, нуля нигде не было, со стороны подстанции ноль был оборван, а в доме его вообще нет, поэтому ЧП и произошло. Если бы все было нормально, такой ситуации не было бы", - сказал главный инженер Аламудунской районной электрической сети ОАО "Северэлектро" Кадырбек Темирканов.

В настоящее время на месте работает комиссия, она выясняет причины и масштабы поломки, произошедшей из-за скачка напряжения.