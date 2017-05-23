За правопорядком на "Последнем звонке" будут следить 4 тысячи милиционеров

23 мая 2017, 10:38 Комментарии

Для обеспечения безопасности в период проведения "Последнего звонка" будут задействованы свыше 4 тысяч сотрудников милиции. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдрахманов.

В этом году в 2238 школах страны выпускные вечера будут праздновать более 150 тысяч учеников. Так, в этом году 9-й класс заканчивают 92 тысячи учеников, 11-й класс - 62 тысячи.

По его словам, за этими образовательными учреждениями закреплены руководители подразделений ОВД республики и более 4 тысяч милиционеров. Особое внимание будет уделено обеспечению общественного порядка и безопасности, к охране каждой школы привлечены и будут дежурить сотрудники милиции, к местам проведения школьных мероприятий приближены маршруты патрулирования нарядов патрульной милиции.

25 мая в Бишкеке в более чем 95 школах будут задействованы свыше 500 сотрудников милиции из числа участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Развлекательные центры, парки отдыха и другие места, где выпускники могут праздновать выпускной вечер будут перекрыты для посторонних.

Он напомнил, что в прошлом году было три ДТП по вине старшеклассников, которые угнали машины родителей.

Абдрахманов призвал родителей быть бдительными, не допускать попустительства в период празднования выпускных и строго следить за подростками.