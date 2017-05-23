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За правопорядком на "Последнем звонке" будут следить 4 тысячи милиционеров

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360295_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427490-ru.html

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Милиционеры изъяли 4 единицы незаконно хранящегося оружия

УВД г.Ош усилит меры безопасности во время "Последнего звонка"

23 мая 2017, 10:38       Комментарии

Для обеспечения безопасности в период проведения "Последнего звонка" будут задействованы свыше 4 тысяч сотрудников милиции. Об этом сегодня, 23 мая, на пресс-конференции сообщил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних МВД Азамат Абдрахманов.
В этом году в 2238 школах страны выпускные вечера будут праздновать более 150 тысяч учеников. Так, в этом году 9-й класс заканчивают 92 тысячи учеников, 11-й класс - 62 тысячи.
По его словам, за этими образовательными учреждениями закреплены руководители подразделений ОВД республики и более 4 тысяч милиционеров. Особое внимание будет уделено обеспечению общественного порядка и безопасности, к охране каждой школы привлечены и будут дежурить сотрудники милиции, к местам проведения школьных мероприятий приближены маршруты патрулирования нарядов патрульной милиции.
25 мая в Бишкеке в более чем 95 школах будут задействованы свыше 500 сотрудников милиции из числа участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Развлекательные центры, парки отдыха и другие места, где выпускники могут праздновать выпускной вечер будут перекрыты для посторонних.
Он напомнил, что в прошлом году было три ДТП по вине старшеклассников, которые угнали машины родителей.
Абдрахманов призвал родителей быть бдительными, не допускать попустительства в период празднования выпускных и строго следить за подростками.

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